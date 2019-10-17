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Espreso.tvОбществоБолее 5 тыс. евро компенсации каждому: ЕСПЧ постановил, что люстрация нарушила права украинских чиновников

Более 5 тыс. евро компенсации каждому: ЕСПЧ постановил, что люстрация нарушила права украинских чиновников


фото: dw
Европейский суд по правам человека единогласно постановил, что увольнение государственных служащих на основании закона Украины "Об очистке власти" (люстрации) привело к нарушению их прав

Об этом сообщается на сайте суда.

Речь идет о деле "Полях против Украины", которое объединяет еще четыре иска от украинских граждан, попавших в 2014 году под действие закона о люстрации.

Все истцы считают, что Украина нарушила ст. 8 Европейской конвенции (право на уважение частной и семейной жизни), а один даже заявил о нарушении ст. 13 (право на эффективное средство правовой защиты).

По решению суда, государство-ответчик должно выплатить заявителям 5 тыс. евро каждому истцу, плюс любой налог, который может быть взыскан с этой суммы, а также в качестве компенсации морального вреда 1500 евро первому заявителю и 300 евро другим заявителям.

 

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