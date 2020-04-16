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Espreso.tvСпортЧувствовал себя как зомби: Уайлдер нашел новое оправдание первому поражению в карьере

Чувствовал себя как зомби: Уайлдер нашел новое оправдание первому поражению в карьере


фото: Getty Images
Американский тяжеловес Деонтей Уайлдер заявил, что причиной его поражения от британца Тайсона Фьюри стала травма бицепса

Об этом сообщает Daily Mail.

По словам Валйдера во время боя за титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе против Фьюри он получил травму, из-за которой он чувствовал себя, как зомби.

"Восстановление идет хорошо. Пока нахожусь на терапии, залечиваю травму, которую получил во время боя. С нетерпением жду, когда смогу вернуться в тренировочный лагерь. До сих пор не считаю Фьюри чемпионом. У нас будет еще один бой, я еще не все сказал . Третий бой будет последним аргументом. Жду возможность, чтобы показать всему миру, чего я стою. В ту ночь был не настоящий Деонтей Уайлдер. Чувствовал себя как зомби", - сказал Уайлдер.

23 февраля Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера и нанес ему первое поражение в карьере.

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