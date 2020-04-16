Чувствовал себя как зомби: Уайлдер нашел новое оправдание первому поражению в карьере
Об этом сообщает Daily Mail.
По словам Валйдера во время боя за титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе против Фьюри он получил травму, из-за которой он чувствовал себя, как зомби.
"Восстановление идет хорошо. Пока нахожусь на терапии, залечиваю травму, которую получил во время боя. С нетерпением жду, когда смогу вернуться в тренировочный лагерь. До сих пор не считаю Фьюри чемпионом. У нас будет еще один бой, я еще не все сказал . Третий бой будет последним аргументом. Жду возможность, чтобы показать всему миру, чего я стою. В ту ночь был не настоящий Деонтей Уайлдер. Чувствовал себя как зомби", - сказал Уайлдер.
23 февраля Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера и нанес ему первое поражение в карьере.
- Напомним, Джошуа 16 апреля заявил, что Деонтей Уайлдер проиграл Тайсону Фьюри из-за своего ограниченного арсенала.
- Кроме этого, Джошуа вызвал Фьюри на бой за титул абсолютного чемпиона мира.
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