Польша ослабляет карантин - открывает ТЦ, гостиницы и детсады
Об этом во время пресс-конференции в Варшаве сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, анонсируя введение второго этапа ослабление ограничений, введенного в Польше в связи с пандемией коронавируса, сообщает DW .
"Это - хорошая новость для экономики", - сказал польский премьер.
Кроме того, со следующей недели откроются музеи, библиотеки, спортивные площадки, реабилитационные центры. Ясли и детские сады начнут работать с 6 мая.
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В то же время Моравецкий не прокомментировал возможное ослабление пограничного контроля для тех, кто доезжает на работу через границу.
На прошлой неделе в нескольких приграничных городах страны прошли протесты против ограничений для таких работников, в которых приняли участие сотни людей.
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