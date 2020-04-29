Почти 2 тыс. медиков и более 650 детей заболели COVID-19 - Степанов
29 апреля, 2020, 09:54
В Украине 1976 медицинских работников, а также 672 ребенка заразились коронавирусом
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает РБК-Украина .
За прошедшие сутки в Украине подтвердили COVID-19 у 33 детей и 133 медработников.
"За прошедшие сутки заболели 33 ребенка и 133 медицинских работника. Всего заболели 672 ребенка, а также 1976 медработника", - сообщил Степанов.
- По состоянию на 9:00 среды, 29 апреля, в Украине зафиксировано 9866 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 250 - смертельные, 1103 пациента выздоровели.
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