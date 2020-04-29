Почти 2 тыс. медиков и более 650 детей заболели COVID-19 - Степанов

29 апреля, 2020, 09:54

В Украине 1976 медицинских работников, а также 672 ребенка заразились коронавирусом

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает РБК-Украина .

За прошедшие сутки в Украине подтвердили COVID-19 у 33 детей и 133 медработников.

"За прошедшие сутки заболели 33 ребенка и 133 медицинских работника. Всего заболели 672 ребенка, а также 1976 медработника", - сообщил Степанов.