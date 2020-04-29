Нужно смотреть глубже, почему происходят пожары на Житомирщине, - глава ОГА

29 апреля, 2020, 19:59

Глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко заявил, что за четыре месяца в области уже произошло 1542 пожара, поэтому нужно смотреть глубже, почему происходят пожары на Житомирщине

Об этом он сообщил в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы", передает Еспресо.TV.

"С 16 апреля мы даем локализацию. Мы тушим этот пожар, тление торфа. Ежедневно есть вспышки пожара. Сегодня в Лугинском районе была привлечена авиация. Сегодня вылетали два самолета и делали два сброса воды. На самом деле это аномальная засуха. И о том, что говорил министр внутренних дел, нужно смотреть более глубоко, почему происходят эти пожары на Житомирщине. Да, засуха. Да, ураганы. Но ежедневно лесники и пожарные работают на севере области и борются с этими пожарами ", - отметил Бунечко.

Глава Житомирской ОГА сообщил, что за прошлый год было 1566 пожаров, а в этом году, на конец апреля, уже произошло 1542 пожара в области.

"Могу констатировать, что за прошлый год мы подняли статистику, и за весь год было 1566 пожаров, то сейчас, на конец апреля, за четыре месяца мы уже 1542 пожара в экосистемах Житомирской области. Аномалия, нужно разбираться. Сегодня вызвали в Лугинский район оперативно-следственную группу, чтобы опять же разбираться с пожарами, которые возникают в лесах. Мы справляемся, но значительные силы лесников и пожарных сейчас мобилизованы на севере области, круглосуточно борются с пожарами. чтобы не допустить последствий, которые мы имеем в Овручскому районе, где выгорели целые деревни. Сейчас мы фактически компенсируем людям их жилье ", - подчеркнул Бунечко.

Напомним, 28 апреля в ГСЧС поступила информация, что в Олевском районе на территории Полесского природного заповедника возникло возгорание сухой травы и лесного массива.

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