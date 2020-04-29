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Espreso.tvОбществоКомитет Рады отправил программу правительства на доработку, - нардеп Железняк

Комитет Рады отправил программу правительства на доработку, - нардеп Железняк


фото: goloszmin
Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отправил на доработку программу деятельности Кабинета министров

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк.

"Только что наш налоговый Комитет принял решение направить на доработку реферат (он же программа ...) деятельности правительства", - написал он.
 

 

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