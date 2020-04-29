Комитет Рады отправил программу правительства на доработку, - нардеп Железняк
29 апреля, 2020, 11:53
Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отправил на доработку программу деятельности Кабинета министров
Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк.
"Только что наш налоговый Комитет принял решение направить на доработку реферат (он же программа ...) деятельности правительства", - написал он.
- 2 апреля Кабинет министров утвердил программу деятельности.
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