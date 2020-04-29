Комитет "Оскара" изменил правила вручения наград из-за коронавируса

29 апреля, 2020, 12:48

Согласно старым правилам, номинантами могли быть только ленты, которые шли в прокате в Лос-Анджелесе минимум неделю. Для 93-й церемонии "Оскара" правила изменили из-за коронавируса

Об этом говорится в заявлении американской Академии киноискусств.

Организаторы 93-й премии "Оскар" в 2021 году допустят к отбору фильмы, которые не были в прокате, но планировались к показу и вышли только онлайн.



До дальнейшего уведомления и только для 93-й церемонии, фильмы, которые ранее планировалось показать в кинотеатрах, но они стали доступны на коммерческих поточных ресурсах или VOD-сервисе (видео по запросу), могут претендовать на участие в номинации "Лучшая картина", основные и специальные категории ", - говорится сообщении.

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По правилам, фильм для участия в конкурсе должен не менее недели быть в прокате в кинотеатрах Лос-Анджелеса. Сейчас из-за пандемии коронавируса COVID-19 кинотеатры закрыты, поэтому новое правило перестанет действовать, как только они снова начнут работать.

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