Комитет "Оскара" изменил правила вручения наград из-за коронавируса
Об этом говорится в заявлении американской Академии киноискусств.
Организаторы 93-й премии "Оскар" в 2021 году допустят к отбору фильмы, которые не были в прокате, но планировались к показу и вышли только онлайн.
До дальнейшего уведомления и только для 93-й церемонии, фильмы, которые ранее планировалось показать в кинотеатрах, но они стали доступны на коммерческих поточных ресурсах или VOD-сервисе (видео по запросу), могут претендовать на участие в номинации "Лучшая картина", основные и специальные категории ", - говорится сообщении.
Читайте также: Пальто Портман. Действительно ли на "Оскарах" игнорируют режисерок
По правилам, фильм для участия в конкурсе должен не менее недели быть в прокате в кинотеатрах Лос-Анджелеса. Сейчас из-за пандемии коронавируса COVID-19 кинотеатры закрыты, поэтому новое правило перестанет действовать, как только они снова начнут работать.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
27 апреля, 2020 Виталий Портников: Для Лаврова мир – это капитуляция
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-
-
25 апреля, 2020 Играй, как доктор Хаус
Читайте также
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-