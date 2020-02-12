Пальто Портман. Действительно ли на "Оскарах" игнорируют режисерок

12 февраля, 2020, 14:57

И в чем украинское кино прогрессивнее за голливудское

"Оскар" - премия далеко не только кинематографическая. Была бы она такой, то резонанс вызвала бы только у фанов кино. После премии мы обсуждаем одежду знаменитостей, политические заявления, шутки ведущих и немало серьезных социальных проблем.

Одимиз самых громких споров в этом году стал модно-социальный. Это пальто Натали Портман с вышитыми именами режисерок, которые в этом году не попали в номинацию со своими лентами. Такой яркий акт стал венцом возмущение после объявления киноакадемиками номинантов, ведь в двух главных категориях - опять же мужчины.

reuters

reuters

Напомню, за всю историю премии женщины статуэтку получали дважды - Кэтрин Бигелоу за "Повелителя бури" и Аньес Варда в 2017-м стала обладательницей почетного "Оскара" за вклад в кино. В общем режиссера становились Номинантками "до" 5 раз Лина Вертмюллер (1977 год), Джейн Кэмпион (1994 год), София Коппола (2004 год), уже упомянутая Кэтрин Бигелоу (2010 год), Грета Гервиг (2018).

Впрочем, для многих людей это не стало аргументом. Популярны комментарии вроде "если женщин нет в списках, следовательно, их фильмы слабоваты", "награждать женщин лишь за то, что они женщины - неправильно", "не припомню большого количества выдающихся лент, снятых женщинами".

В ответ на это сами режиссера часто отвечают, что не хотят никаких привилегий или каких квот. Просто справедливости. И, наконец, развития кино - почему мы все время должны смотреть одни и те же истории от одних и тех же людей? В то время как существует множество других.

В этом году американским киноакадемикам вновь обвиняют консервативность и зашоренность. У них есть свои любимцы, признанные гуру (Скорсезе, Тарантино), которые, сняв новый фильм, обязательно должны быть отмеченными. Обычно это белые мужчины. Это привычно. А отходить от привычной схемы всегда некомфортно.

reuters

Если же мы будем касаться лишь вопроса женщин и их малого присутствия в режиссерских категориях, то этот вопрос изобилует манипуляциями. Сознательными или нет. А манипуляции обычно эффективны, когда есть низкая осведомленность.

Давайте начнем с близких нам примеров. Во-первых, недавний скандал о том, что украинский не годится для драматических сериалов, потому органическая только в комедиях. Если воспринимать эту информацию не критично, то и можно вполне согласиться. Потому что если снимают преимущественно русскоязычные сериалы, следовательно, они популярны, лучше, люди их больше смотрят.

Однако для многих очевидна другая причина: производители продают контент в Россию и не хотят покидать этот рынок. Сценаристы, режиссеры, актеры годами работали на русском, так как украинским как инструментом владеют хуже. И это часто дает повод манипуляциям: смотрите, вы же видите, что телемыло на государственном какое-то не такое.

Во-вторых. Пресловутый депутат Евгений Брагарь как-то высказался еще и по поводу кино. В эфире телеканала "Рада" утверждал, что украинские фильмы преимущественно проваливаются в прокате, поэтому их нужно меньше финансировать из государственного бюджета. И сосредоточиться на комедиях типа "Dzidzio. Первый раз" или "Бешеное свадьба".

Но господин Брагарь время не говорит о катастрофической нехватке в нашей стране кинотеатров. Именно поэтому окупиться имеют шанс только дешевые ленты. Кое-как приличный бюджет отражать просто негде. Поэтому, к примеру, такая работа как "Киборги" тоже с треском провалилась несмотря на резонанс, хорошую посещаемость и множество положительных отзывов.

Вот такой замкнутый круг есть и в ситуации с женщинами-режиссерами в Голливуде. Их начали вытеснять из профессии, как только она стала коммерчески привлекательной. Кино превратилось в бизнес, а в нем женщинам было не место. Похожая ситуация была не редкость и в других "серьезных" сферах, например, науке. Женщины или вообще не работали, или занимались чем-то вроде печати на машинке. В 60-х ситуация несколько изменилась, но все равно к справедливости было далеко.

Голливуд - вообще место консервативное во многих смыслах, поэтому системные изменения там часто тормозят. Есть тусовка белых мужчин, они привыкли к компании самих себя и со скрипом пускают других. Женщины реже получают финансирование, особенно на второй-третий фильм. Их меньше раскручивают, поэтому они, в частности, получают меньше внимания на кинопремию. Меньше отличий - без изменений остается финансирование и раскрутка. Круг замкнулся.

Вот и сейчас сразу восемь женщин, которые сняли признаны критиками и публикой ленты, не попали в номинации. Именно их имена попали на пальто Натали Портман. Вот они.

Лулу Ванг, фильм "Прощание"

Это трагикомедийную история о китаянке, которая живет в США. Она приезжает в родной стране раз увидеться с бабушкой, которая умирает от рака. Фишка в том, что родные скрывают от женщины ее диагноз, который ставит острую этическую проблему. В то же время персонажи дискутируют по поводу традиций, навязчивости родственников и сравнивают Китай с Америкой. Фильм "Прощание" получил очень высокий рейтинг на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes - 99%. Несмотря на это Лулу Ванг в режиссерскую номинацию не попала.

Грета Гервиг, фильм "Маленькие женщины"

Это очередная экранизация классического романа Луизы Мэй Элкотт, в котором говорится о сестрах, которые живут в одном доме, любят друг друга, но имеют совершенно разные мечты и взгляды на жизнь. Эту ленту номинировали в категории "Лучший фильм", Гервиг же в режиссерском копья не было. Хотя "Маленькие женщины" получили множество положительных рецензий, а режиссер получила награды от нескольких кинокритических ассоциаций. В прошлом году, напомню, Грета Гервиг таки попала в "мужской номинации" и стала пятой женщиной за всю историю Оскара, которой удалось это сделать.

Селин Скьямма, фильм "Портрет девушки в огне"

Лента "Портрет девушки в огне" рассказывает о двух молодых женщинах, которые живут во Франции 18 века. Одна готовится выйти замуж, другая приезжает писать ее портрет. Ежедневно общаясь, героини выясняют, что будущий брак сделает невесту несчастной. Работа участвовала в прошлогоднем Каннском кинофестивале, получив две награды. В общем высокие оценки "Портрет девушки в огне" получил как от зрителей, так и от критиков. Собственно, как и предыдущие фильмы Скьяммы. А "Шибеник" девять лет назад получил приз зрительских симпатий на Одесском кинофестивале.

Мелина Матсукас, фильм "Квин и Слим"

"Квин и Слим" - драматично уголовно-романтическая история о влюбленной паре, которая убивает полицейского. С места происшествия они убегают. Опять же, драма получила высокую оценку от зрителей, критиков и коллег режиссера. Это, кстати, был ее дебют в полном метре. Ранее Матсукас снимала популярные музыкальные видео Рианны, Леди Гаги, Бейонсе и других звезд.

Мате Диоп, фильм "Атлантика"

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Сюжет крутится вокруг бригады, которая занимается строительством небоскреба в столице Сенегала - Дакаре. Рабочим на несколько месяцев задерживают оплату, так что они собираются покинуть работу и переехать в другую страну. Параллельно показываются отношения молодых людей - Сулеймана и Ады, которая должна выйти замуж за мужчину, которому она, согласно традиции, пообещали. "Атлантика" участвовала в Каннском кинофестивале, получив Гран-при жюри.

Лорин Скафария, фильм "Мошенницы с Уолл-Стрит"

reuters

Еще с появления первого трейлера лента получила большой резонанс - благодаря теме и откровенным сценам. Речь идет о стриптизершах, которые во время финансового кризиса в США начали грабить состоятельных клиентов, заманивая их в гостиничных номеров и накачивая алкоголем и таблетками. Горячие обсуждения ленты превратились в бокс-офис в 160 млн долларов.

Мариэлль Хеллер, фильм "Чудесный день в нашем районе"

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В этой истории речь идет о журналисте, который пишет материал о популярного телеведущего Фреда Роджерса. В течение общения со своим героем, он все больше меняет свое к нему отношение и мировоззрение в целом. Роль Роджерса сыграл Том Хэнкс и получил за это номинации на престижные премии - от Гильдии киноактеров США к "Оскара". Мариэлль Хеллер и его режиссуру высоко оценили критики и зрители, но не киноакадемики. Кстати, в прошлом году ее довольно успешную работу "Сможете ли вы мне простить?" на "Оскар" тоже проигнорировали.

Алма Гарьель, фильм "Хороший мальчик"

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Фильм основанный на реальных событиях. А именно - на воспоминаниях актера Шаи ЛаБаф о своем детстве и отношениях с отцом. Сценарий написал он же, когда находился на реабилитации от алкогольной и наркотической зависимости. Кстати, на собрание зависимых людей он ходил с детства - вместе с папой. Фильм с успехом прошел в прокате, что является показателем симпатии зрителей. Ну а благосклонность критиков зафиксирована на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes, там лента получила рейтинг в 93%.

В завершение - предательство и победа. Даже людям, которые публично выступают за равенство всех со всеми, на практике не всегда удается сохранять верность принципам. Поэтому вместе с пальто Натали Портман сейчас активно обсуждают и ее кинокомпанию Handsomecharlie Films. Единственной женщиной, которая сняла для нее фильмы, стала сама Портман. Могла бы быть еще одна, но фильм "Джейн берется за оружие" постиг скандал. Режиссер Линн Рэмси не явилась на съемочную площадку в первый же день. Она заявила, что продюсеры нарушили договоренности. Вместе с ней ушел и Джуд Лоу, который утверждал, что согласился на роль только чтобы поработать с Рэмси.

А победа - для нас с вами. Неравенство и несправедливость существует в Голливуде, где кино исключительно коммерческое. В Европе же есть много программ государственной поддержки кинематографа и конкурсы на финансирование часто выигрывают проекты с женщинами-режиссерами. Украина - не исключение. И премий это тоже касается. К примеру, в режиссерской номинации "Золотой волчка" в прошлом году было трое мужчин и две женщины.