Клинтон публично поддержала Байдена на выборах президента США
29 апреля, 2020, 08:56
Экс-соперница Дональда Трампа на прошлых выборах президента, Хиллари Клинтон, публично выступила в поддержку кандидатуры Джо Байдена в предвыборной гонке
Об этом она заявила во вторник, во время совместного онлайн-включения с Байденом.
"Мне приятно стать частью кампании - не только поддержать вас, но и помочь осветить многие вопросы, которые поставлены на карту в этих президентских выборах", - отметила Клинтон
Она подчеркнула, что считает Байдена настоящим лидером.
"Нам нужен лидер, президент, такой как Джо Байден", - отметила экс-первая леди.
- Наиболее вероятный кандидат от Демократической партии на президентских выборах Джо Байден сохраняет электоральное преимущество перед президентом Дональдом Трампом.
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