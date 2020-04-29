Клинтон публично поддержала Байдена на выборах президента США

29 апреля, 2020, 08:56

Экс-соперница Дональда Трампа на прошлых выборах президента, Хиллари Клинтон, публично выступила в поддержку кандидатуры Джо Байдена в предвыборной гонке

Об этом она заявила во вторник, во время совместного онлайн-включения с Байденом.

"Мне приятно стать частью кампании - не только поддержать вас, но и помочь осветить многие вопросы, которые поставлены на карту в этих президентских выборах", - отметила Клинтон

Она подчеркнула, что считает Байдена настоящим лидером.

"Нам нужен лидер, президент, такой как Джо Байден", - отметила экс-первая леди.