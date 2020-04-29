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Espreso.tvОбществоКлинтон публично поддержала Байдена на выборах президента США

Клинтон публично поддержала Байдена на выборах президента США


фото: reuters
Экс-соперница Дональда Трампа на прошлых выборах президента, Хиллари Клинтон, публично выступила в поддержку кандидатуры Джо Байдена в предвыборной гонке

Об этом она заявила во вторник, во время совместного онлайн-включения с Байденом.

"Мне приятно стать частью кампании - не только поддержать вас, но и помочь осветить многие вопросы, которые поставлены на карту в этих президентских выборах", - отметила Клинтон

Она подчеркнула, что считает Байдена настоящим лидером.

"Нам нужен лидер, президент, такой как Джо Байден", - отметила экс-первая леди.

 
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