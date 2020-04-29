Кабмин подал в Раду законопроект об амнистии 3 тыс. заключенных
Законопроект появился на сайте ВРУ, передает Еспресо.TV.
В Верховной Раде Украины появился текст законопроекта Кабинета министров №3397 "Об амнистии осужденных (по предотвращению распространения острых респираторных болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2)". Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады.
В тексте закона говорится, что под амнистию подпадают те, кто на момент совершения преступления были несовершеннолетними. Также правительство хочет выпустить из тюрем беременных женщин, на момент вступления в силу закона, но не лишенных родительских прав, у которых есть несовершеннолетние дети.
Отдельно речь идет о заключенных с туберкулезом и лиц с инвалидностью первой, второй и третьей групп.
Амнистия касается заключенных за совершения не тяжкого или особо тяжкого преступления.
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