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Espreso.tvОбществоКабмин подал в Раду законопроект об амнистии 3 тыс. заключенных

Кабмин подал в Раду законопроект об амнистии 3 тыс. заключенных

На сайте Рады появился текст законопроекта №3397 "Об амнистии осужденных по предотвращению COVID-19

Законопроект появился на сайте ВРУ, передает Еспресо.TV.

В Верховной Раде Украины появился текст законопроекта Кабинета министров №3397 "Об амнистии осужденных (по предотвращению распространения острых респираторных болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2)". Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады.

В тексте закона говорится, что под амнистию подпадают те, кто на момент совершения преступления были несовершеннолетними. Также правительство хочет выпустить из тюрем беременных женщин, на момент вступления в силу закона, но не лишенных родительских прав, у которых есть несовершеннолетние дети.

Отдельно речь идет о заключенных с туберкулезом и лиц с инвалидностью первой, второй и третьей групп.

Амнистия касается заключенных за совершения не тяжкого или особо тяжкого преступления.

  • Напомним, по состоянию на 28 апреля коронавирус обнаружили в двух СИЗО: заразились четыре надзиратели и два арестанты

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