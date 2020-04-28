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Espreso.tvОбществоКоронавирус обнаружили в двух СИЗО: заразились четыре надзирателя и два арестанта

Коронавирус обнаружили в двух СИЗО: заразились четыре надзирателя и два арестанта

По одному случаю обнаружили среди взятых под стражу в Кропивницком и Черновицком следственном изоляторе. В тюрьмах четыре случая COVID-19 среди работников пенитенциарной службы

Об этом сообщили в Департаменте по вопросам исполнения уголовных наказаний.

Отмечается, что по состоянию на 28 апреля из новых случаев заражения 4 раза коронавирус обнаружили у работников Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

Также по одному случаю обнаружили среди лиц, взятых под стражу в Кропивницком и Черновицком следственном изоляторе.

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