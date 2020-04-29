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Espreso.tvСпортГолкипер "Динамо" рассказал о симпатии к Ломаченко и Усику

Голкипер "Динамо" рассказал о симпатии к Ломаченко и Усику


фото: fcdynamo.kiev.ua
Голкипер "Динамо" Георгий Бущан признался, что кроме футбола увлекается боксом и ему симпатизируют Василий Ломаченко и Александр Усик

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

25-летний вратарь рассказал, что на выходных занимается с профессиональным тренером.

"Кроме футбола я также интересуюсь боксом. Иногда на собрании или заездах перед матчами играю в консольные игры, а в выходные дни, когда есть возможность, занимаюсь боксом с моим другом и профессиональным тренером Егором Голубом Симпатизирую некоторым боксерам, таким как Александр Усик, Василий Ломаченко , Тайсон Фьюри и Сауль "Канело" Альварес ", - признался украинец.

В текущем сезоне Георгий Бущан провел 21 матч, пропустил 16 голов, а в 10 поединках сыграл на ноль. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 1,4 млн евро.

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