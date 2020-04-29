Глава аграрного комитета ВР: гектар земли после запуска рынка будет стоить $2000
29 апреля, 2020, 13:35
После запуска рынка земли 1 июля 2021 г. стоимость одного гектара может составить 2000 долларов
Об этом сообщил депутат Николай Сольский в интервью ЭП.
По его словам, из-за введения ряда ограничений на рынке сельскохозяйственных земель, в том числе запрета на покупку земли юридическими лицами и иностранцами, цена гектара после открытия рынка может быть ниже.
"При такой модели рынка 1 га будет стоить 2 тысячи долларов вместо 4-5 тысяч долларов, если бы юридические лица были полноценными участниками рынка", - сообщил Сольский.
Он отметил, что поэтапность введения рынка земли в Украине несет риски того, что люди и компании, которые сейчас землю арендуют, купят землю дешевле, а владельцы земли получат меньше денег.
- Закон о рынке земли вступит в силу с 1 июля 2021 года.
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