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Espreso.tvОбществоГлава аграрного комитета ВР: гектар земли после запуска рынка будет стоить $2000

Глава аграрного комитета ВР: гектар земли после запуска рынка будет стоить $2000


фото: epravda
После запуска рынка земли 1 июля 2021 г. стоимость одного гектара может составить 2000 долларов

Об этом сообщил депутат Николай Сольский в интервью ЭП.

По его словам, из-за введения ряда ограничений на рынке сельскохозяйственных земель, в том числе запрета на покупку земли юридическими лицами и иностранцами, цена гектара после открытия рынка может быть ниже.

"При такой модели рынка 1 га будет стоить 2 тысячи долларов вместо 4-5 тысяч долларов, если бы юридические лица были полноценными участниками рынка", - сообщил Сольский.

Он отметил, что поэтапность введения рынка земли в Украине несет риски того, что люди и компании, которые сейчас землю арендуют, купят землю дешевле, а владельцы земли получат меньше денег.

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