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Espreso.tvОбществоГермания ограничит поездки за границу до середины июня

Германия ограничит поездки за границу до середины июня


фото: reuters
Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции правительство Германии планирует принять решение о продлении ограничений на иностранные путешествия до 14 июня

Об этом сообщает Spiegel.

Как сообщается, в Германии приняли решение, которое предусматривает собой строгое предупреждение касаемо всех туристических поездок граждан за границу минимум до 14 июня. Проголосовали за соответствующее решение незадолго до заседания Кабинета министров, среди федеральных министерств.

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Как отмечается, сейчас в Германии общее количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции достигло 159 912, из них 6314 человек умерли и еще 120 400 вылечились. Сейчас в стране болеют коронавирусом - 33198 пациентов, из которых 2409 человек в тяжелом состоянии.

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