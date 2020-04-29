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Espreso.tvСпортФутболист сборной Украины устроил пикник с женой и детьми

Футболист сборной Украины устроил пикник с женой и детьми


фото: Getty Images
Нападающий донецкого "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес устроил семейный пикник на свежем воздухе

Фото Мораес опубликовал в Instagram.

Форвард с женой и детьми пообедали во дворе своего дома.

"Тратьте свое драгоценное время на действительно ценные вещи", - написал Мораес.

33-летний Жуниор Мораес начал карьеру в "Сантосе", где отыграл два года на профессиональном уровне. В Украине бразилец выступает с 2012 года - кроме "Шахтера", он играл в донецком "Металлурге" и "Динамо".

Весной 2019 Мораес получил украинское гражданство и дебютировал в составе сборной Украины. На счету Мораеса 5 матчей в составе сборной Украины.

В текущем сезоне форвард "Шахтера" провел 31 матч, забил 20 мячей и отдал 9 результативных передач.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тратьте свое драгоценное время на действительно ценные вещи!

Сообщение, распространенный Junior Moraes (@ jrmoraes10)

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