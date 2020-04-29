Футболист сборной Украины устроил пикник с женой и детьми

29 апреля, 2020, 20:46

Нападающий донецкого "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес устроил семейный пикник на свежем воздухе

Фото Мораес опубликовал в Instagram.

Форвард с женой и детьми пообедали во дворе своего дома.

"Тратьте свое драгоценное время на действительно ценные вещи", - написал Мораес.

33-летний Жуниор Мораес начал карьеру в "Сантосе", где отыграл два года на профессиональном уровне. В Украине бразилец выступает с 2012 года - кроме "Шахтера", он играл в донецком "Металлурге" и "Динамо".

Весной 2019 Мораес получил украинское гражданство и дебютировал в составе сборной Украины. На счету Мораеса 5 матчей в составе сборной Украины.

В текущем сезоне форвард "Шахтера" провел 31 матч, забил 20 мячей и отдал 9 результативных передач.