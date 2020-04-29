Футболист сборной Украины отказался продлевать контракт с "Шахтером"
Об этом сообщает Corriere dello Sport.
По информации издания, "Шахтер" несколько месяцев назад предложил Коваленко новый контракт, однако футболист отказался его заключать, поскольку хочет играть в европейском клубе.
Интерес к хавбеку проявляет итальянская "Рома", которую возглавляет бывший главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека. Португалец попросил спортивного директора римлян Джанлуку Петраки наблюдать за футболистом.
Правда, "Рома" пока не имеет права начать переговоры с Коваленко об условиях предварительного договора, поскольку его соглашение с "Шахтером" действует до лета 2021 года.
24-летний Виктор Коваленко выступает "Шахтер" с 2015 года. В нынешнем сезоне он сыграл за донецкий клуб 21 матч, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
В активе полузащитника 25 матча за сборную Украины.
По данным Transfermarkt стоимость футболиста составляет 4,8 млн евро.
- Напомним, 24 апреля стало известно, что английские "Ньюкасл" и "Лестер" начали переговоры с "Шахтером" о трансфере 20-летнего Тете, который оценивается в 70 млн евро.
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