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Espreso.tvСпортФутболист сборной Украины отказался продлевать контракт с "Шахтером"

Футболист сборной Украины отказался продлевать контракт с "Шахтером"


фото: Getty Images
Полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко отказался продлевать контракт с "Шахтером", поскольку хочет продолжить карьеру в европейском клубе

Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации издания, "Шахтер" несколько месяцев назад предложил Коваленко новый контракт, однако футболист отказался его заключать, поскольку хочет играть в европейском клубе.

Интерес к хавбеку проявляет итальянская "Рома", которую возглавляет бывший главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека. Португалец попросил спортивного директора римлян Джанлуку Петраки наблюдать за футболистом.

Правда, "Рома" пока не имеет права начать переговоры с Коваленко об условиях предварительного договора, поскольку его соглашение с "Шахтером" действует до лета 2021 года.

24-летний Виктор Коваленко выступает "Шахтер" с 2015 года. В нынешнем сезоне он сыграл за донецкий клуб 21 матч, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

В активе полузащитника 25 матча за сборную Украины.

По данным Transfermarkt стоимость футболиста составляет 4,8 млн евро.

  • Напомним, 24 апреля стало известно, что английские "Ньюкасл" и "Лестер" начали переговоры с "Шахтером" о трансфере 20-летнего Тете, который оценивается в 70 млн евро.

 

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