"Шахтер" готов продать 20-летнего бразильца за 70 млн евро
24 апреля, 2020, 11:47
Английские "Ньюкасл" и "Лестер" начали переговоры с "Шахтером" о трансфере 20-летнего Тете, который оценивается в 70 млн евро
Об этом сообщает Globoesporte .
По информации источника, боссы "горняков" готовы рассмотреть вопрос продажи Тете за 70 млн евро. Информацию об этом подтвердил агент футболиста.
Тете перешел в "Шахтер" с "Гремио" в феврале прошлого года, подписав пятилетний контракт с "горняками".
В текущем сезоне 20-летний бразилец провел 26 матчей, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость за вингера составляет 17 млн евро.
- 1 апреля Тете рассказал о скидках в торговом центре , который принадлежит президенту клуба Ринату Ахметову.
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