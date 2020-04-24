"Шахтер" готов продать 20-летнего бразильца за 70 млн евро

24 апреля, 2020, 11:47

Английские "Ньюкасл" и "Лестер" начали переговоры с "Шахтером" о трансфере 20-летнего Тете, который оценивается в 70 млн евро

Об этом сообщает Globoesporte .

По информации источника, боссы "горняков" готовы рассмотреть вопрос продажи Тете за 70 млн евро. Информацию об этом подтвердил агент футболиста.

Тете перешел в "Шахтер" с "Гремио" в феврале прошлого года, подписав пятилетний контракт с "горняками".

В текущем сезоне 20-летний бразилец провел 26 матчей, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость за вингера составляет 17 млн евро.