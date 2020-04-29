Еврокомиссия начала процедуру о нарушении Польшей принципа независимости судей

29 апреля, 2020, 18:00

Еврокомиссия в среду приняла решение возбудить правовую процедуру против Польши, где принятые 20 декабря 2019 года поправки в законодательство ограничивают права судей, что противоречит принципу независимости судопроизводства

Сообщение об этом опубликовано на сайте Европейской Комиссии .

"Сегодня Европейская Комиссия начала правовую процедуру в связи с нарушением путем направления письма официальному сообщению в Польшу по новому закону в сфере судопроизводства, которое было принято 20 декабря 2019 года, и вступило в силу 14 февраля 2020. Новый закон подрывает юридическую независимость польских судей и является неподходящим главным принципам законодательства ЕС. Более того, новый закон сдерживает польские суды от прямого применения положений законодательства ЕС, которое защищает независимость судей, и от направления представлений в таких ситуациях для предварительного рассмотрения в суде ЕС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после внимательного изучения содержания принятого в Польше судебного законодательства, Еврокомиссия пришла к выводу, что сразу несколько его элементов нарушают законодательство ЕС.

В частности, это касается предусмотренной таким законодательством практики дисциплинарной ответственности судей, которая может использоваться как средство давления и политического контроля при принятии судебных решений. Это является прямым нарушением положений Соглашения ЕС и Хартии фундаментальных прав ЕС, а также противоречит требованиям судебной независимости, которые были определены судом ЕС.

Второе противоречие польского законодательства касается предоставления Палате Верховного суда Польши по чрезвычайному контролю и общественных дел единоличное право рассматривать иски по соблюдению судебной независимости, не позволит судам в Польше исполнять обязанности, и несовместимо с принципом верховенства законодательства ЕС.

Третий недостаток польского законодательства, по заключению Еврокомиссии, не позволяет судам в Польше оценивать возможность передачи текущих дел на рассмотрение другим судьям, что также противоречит принципам законодательства ЕС.

Кроме этого, Еврокомиссия отметила, что новое судебное законодательство обязывает судей раскрывать определенную информацию о деятельности, не связанной с выполнением профессиональных обязанностей. Такие правовые положения нарушают право человека на частную жизнь и защиту личной информации, которые гарантируются Хартией ЕС по фундаментальным правам и соответствующих регуляторных норм европейского законодательства.

Отмечается, что с сегодняшнего дня правительство Польши имеет два месяца, чтобы ответить на формальное письмо-сообщение о допущенных нарушениях, и изложить свою позицию относительно приведенных аргументов.

Напомним, в начале апреля 2019 года Европейская комиссия открыла дело против Польши по поводу нарушения верховенства права в стране. По мнению ЕК, "новая дисциплинарная система" подрывает независимость польских судей, не оказывая необходимых гарантий для защиты их от политического контроля, как того требует Суд Евросоюза.