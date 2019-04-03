Еврокомиссия начала процедуру о нарушении Варшавой верховенства права

3 апреля, 2019, 14:02

Европейская комиссия открыла дело против Польши по поводу нарушения верховенства права в стране. Письма с официальным уведомлением ЕК направила в Варшаву

Об этом заявил вице-президент ЕК Франс Тиммерманс на брифинге в Брюсселе, сообщает Европейская правда .

Дело касается "новой дисциплинарной системы для судей", сказал Тиммерманс. Польское правительство имеет два месяца для ответа.

По мнению ЕК, "новая дисциплинарная система" подрывает независимость польских судей, не оказывая необходимых гарантий для защиты их от политического контроля, как того требует Суд Европейского союза.

Тиммерманс подчеркнул, что польское правительство сможет изменить свою позицию относительно дисциплинарного режима судей в ближайшие два месяца.

Ранее приговор Европейского суда обязал Польшу приостановить действие противоречивых положений закона о Верховном суде, касающихся возраста судей.