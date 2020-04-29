Дело Ганздюк: защита Левина отказалась оспаривать арест
29 апреля, 2020, 14:48
Киевский апелляционный суд закрыл производство по обжалованию ареста подозреваемого в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Алексея Левина в связи с отказом стороны защиты от жалобы
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Решение было принято на открытом заседании коллегии судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел 29 апреля.
"По результатам апелляционного рассмотрения апелляционное производство по апелляционной жалобе стороны защиты на постановление Печерского районного суда города Киева от 17 марта 2020 закрыто", - говорится в сообщении.
- Подозреваемый в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, помощник экс-нардепа Николая Паламарчука Игорь Павловский пошел на сделку со следствием .
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