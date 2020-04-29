Американский фармацевтический гигант обещает миллионы доз вакцины от коронавируса до конца года

29 апреля, 2020, 17:16

Потенциальная вакцина от коронавируса совместной разработки немецкой компании BioNTech и американского фармацевтического гиганта Pfizer может выйти на рынок до конца года

Об этом пишет The Wall Street Journal .

В Германии уже начались клинические исследования вакцины и "в ближайшее время" начнется ее испытания на добровольцах на территории США.

Компания BioNTech сообщила, что в рамках первого этапа клинических исследований первая группа участников получила дозы экспериментальной вакцины BNT162.

"С начала исследования 23 апреля 2020 года в Германии 12 участникам исследования были сделаны прививки потенциальной вакциной BNT162", - говорится в сообщении компании.

По прогнозам Pfizer, в США клинические исследования экспериментальной вакцины стартуют уже на следующей неделе, и она может быть готова для использования в экстренных случаях уже этой осенью.

В BioNTech и Pfizer ожидают, что до конца 2020 года вакцину смогут получить миллионы людей. В 2021 году компании рассчитывают увеличить производство до "сотни миллионов доз".

Напомним, что испытания экспериментальной вакцины от коронавируса на людях начались в Оксфордском университете в Великобритании.