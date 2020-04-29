Американский фармацевтический гигант обещает миллионы доз вакцины от коронавируса до конца года
Об этом пишет The Wall Street Journal .
В Германии уже начались клинические исследования вакцины и "в ближайшее время" начнется ее испытания на добровольцах на территории США.
Компания BioNTech сообщила, что в рамках первого этапа клинических исследований первая группа участников получила дозы экспериментальной вакцины BNT162.
"С начала исследования 23 апреля 2020 года в Германии 12 участникам исследования были сделаны прививки потенциальной вакциной BNT162", - говорится в сообщении компании.
По прогнозам Pfizer, в США клинические исследования экспериментальной вакцины стартуют уже на следующей неделе, и она может быть готова для использования в экстренных случаях уже этой осенью.
В BioNTech и Pfizer ожидают, что до конца 2020 года вакцину смогут получить миллионы людей. В 2021 году компании рассчитывают увеличить производство до "сотни миллионов доз".
Напомним, что испытания экспериментальной вакцины от коронавируса на людях начались в Оксфордском университете в Великобритании.
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