23 апреля в Великобритании начнется тестирование вакцины от коронавируса на людях, - глава МЗ

21 апреля, 2020, 20:50

В Великобритании с 23 апреля начинаются испытания потенциальной вакцины от коронавируса на людях

Об этом заявил министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок, сообщает Independent.

По словам министра, команде предоставили 20 млн фунтов стерлингов для финансирования клинических испытаний, а еще 22,5 млн фунтов стерлингов пойдут на исследователей.

Профессор оксфордской вакцинологии Сара Гилберт заявила, что вакцина, которая разрабатывается ее командой, может быть готова к применению уже в сентябре.

"Команда ускорила этот процесс испытаний, работая с регулятором MHRA (Агентство по регулированию лекарственных средств и здравоохранения), они были блестящими", - уточнил глава МЗ.