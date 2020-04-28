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Espreso.tvОбществоЗаблокированы сообщества с 900 тыс. пользователей: СБУ разоблачила 241 распространителя фейков о коронавирусе, 11 из них - агенты РФ

Заблокированы сообщества с 900 тыс. пользователей: СБУ разоблачила 241 распространителя фейков о коронавирусе, 11 из них - агенты РФ


фото: ssu.gov.ua
Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили уже 241 интернет-агитатора, распространявших фейки о COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Заблокировано более 2 тыс. сообществ в сети с общей аудиторией почти 900 тыс. человек.

Оперативники установили, что 11 из обнаруженных агитаторов действовали по заданию РФ. В отношении них СБУ начала уголовные производства за действия, направленные на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти.

Такие агитаторы работали в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Херсоне, Полтаве, Кропивницком и Конотопе.

Национальной полицией уже составлено более 100 административных протоколов за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка.

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