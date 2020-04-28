Заблокированы сообщества с 900 тыс. пользователей: СБУ разоблачила 241 распространителя фейков о коронавирусе, 11 из них - агенты РФ
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Заблокировано более 2 тыс. сообществ в сети с общей аудиторией почти 900 тыс. человек.
Оперативники установили, что 11 из обнаруженных агитаторов действовали по заданию РФ. В отношении них СБУ начала уголовные производства за действия, направленные на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти.
Такие агитаторы работали в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Херсоне, Полтаве, Кропивницком и Конотопе.
Национальной полицией уже составлено более 100 административных протоколов за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка.
- Ранее сообщалось о 207 интернет-агитаторах.
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