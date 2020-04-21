СБУ разоблачила 207 распространителей фейков о COVID-19 и заблокировала более 2 тыс. интернет-сообществ

21 апреля, 2020, 15:14

За период действия карантинных мероприятий Служба безопасности Украины разоблачила уже 207 интернет-агитаторов, распространявших фейки о коронавирусе

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

"За период действия карантинных мероприятий Служба безопасности Украины разоблачила уже 207 интернет-агитаторов, которые распространяли различные фейки о коронавирусе. Также заблокировано более 2000 интернет-сообществ с общей аудиторией 800 тысяч пользователей. Информацию о 197 выявленных агитаторов СБУ направила в Нацполицию. Половина нарушителей уже привлечены к административной ответственности за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка ", - говорится в сообщении.

Установлено, что 10 из 207 выявленных агитаторов действовали по заданию российской стороны. В отношении них СБУ начала уголовные производства за действия, направленные на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти (ст. 109 и 110 Уголовного кодекса Украины).

В частности, такие агитаторы работали в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Херсоне, Полтаве, Кропивницком.

В Кировоградской области действовала целая сеть антиукраинских агитаторов. Они распространяли в интернете не только фейки о карантине, но и материалы террористической направленности и даже вербовали украинцев в так называемые "Л / ДНР".

По данному факту следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, организационное или другое содействие созданию или деятельности террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Также сообщается, что, в частности, агитатор на Полтавщине администрировал более 10 сообществ, которые объединяли почти 20 тысяч пользователей. На этих ресурсах он размещал деструктивные публикации о ходе пандемии COVID-19, призывы к сепаратизму и изменения границ территории Украины, искривленные факты о Дне победы над нацизмом.

Информацию для своих публикаций агитатор брал с пропагандистских интернет-изданий РФ. Для конспирации злоумышленник выезжал в другую область, откуда "постил" фейковые новости. Средства на поездки он получал от российских кураторов.

Ранее сообщалось о 154 разоблаченных лиц.