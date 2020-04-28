Видел, в каких условиях работают врачи. Это позорно, - Княжицкий о законопроект "ЕС" по страхованию медиков

28 апреля, 2020, 19:47

Народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий отметил, что в Украине достаточно высокий процент болеющих медиков. Поэтому фракция зарегистрировала законопроект, который предлагает обязательное страхование медработников

Об этом Княжицкий заявил в эфире программы "Содержательно с Кристиной Яцкив", передает ЕспресоTV.

"Мы действительно зарегистрировали законопроект, который предлагает обязательное страхование медиков, особенно тех, кто борется с коронавирусом. У нас достаточно высокий процент болеющих медиков. Я объехал с помощью фонда Порошенко и собственными пожертвованиями целый ряд больниц Львовщины и Ивано-Франковской области. Видел, в каких условиях работают врачи. Это позорно. Мы не умеем правильно вовремя мобилизироваться ", - отметил Княжицкий.

Нардеп отметил, что нужно, чтобы кто-то руководил и организовано обеспечивал украинских врачей.

"Очевидно, что никто не был готов, что наступит такая пандемия и коронавирус придет во многие украинские районные центры. Очевидно, больницы были к этому не готовы, врачи. Но можно быстро подтовиться. Можно сказать, какие именно костюмы нужны и заказать их на украинском фабриках. Получается довольно часто, что те костюмы, которые шьют украинские фабрики невозможно использовать. и когда мы привозили китайские, то врачи нас благодарили. Это не означает, что украинцы не могут пошить такие же. Просто надо, чтобы кто-то этим руководил и организованно обеспечивал врачей.

Напомним, правительство продлило карантин в Украине до 11 мая, пик эпидемии ожидают 3-8 числа.

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