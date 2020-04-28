 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Закарпатской ОГА вводят ряд ограничений из-за вспышки коронавируса

В Закарпатской ОГА вводят ряд ограничений из-за вспышки коронавируса


фото: ungvar.in.ua
С начала пандемии коронавируса в семи работников Закарпатской ОГА подтвердили диагноз коронавирус, в частности, пять работников заболели на прошлой неделе. Из-за этого в здании ОГА устанавливают ряд ограничений

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

"С начала пандемии коронавируса в семи работников Закарпатской ОГА подтвержден диагноз COVID-19 методом ПЦР. Один человек выздоровел. Пятеро работников заболели на прошлой неделе. Председателем Закарпатской ОГА Алексеем Петровым подписано распоряжение об усилении карантинных мероприятий в помещении Закарпатской ОГА", - говорится в сообщении.

В связи со вспышкой коронавируса в здании ОГА устанавливают ряд ограничений:

- ограничить массовые мероприятия в админздания областной администрации и совета;

- Рекомендуется проводить совещания в режиме селекторной связи;

- В случае необходимости проводить совещания, рабочие встречи и заседания в помещениях с соблюдением дистанции между участниками 2 метра и в средствах индивидуальной защиты;

- Приостановить прием граждан по личным вопросам;

- В случае выявления факта температуры 37,2 и выше, а также в случае отсутствия средств индивидуальной защиты, лицо в здание не допускается;

- График пропуска в (из) админздания работников в рабочие дни: с 7:45 до 9:00; с 12:00 до 14:00, с 17:00 до 18:30 ч;

- увеличение кратности уборка всех помещений здания (не менее 2-3 раз в течение рабочего времени учреждения);

- Райгосадминистрациям и рекомендовать горисполкомам, исполнительным органам местных советов (ОТГ) разработать и утвердить соответствующие меры.

  • Напомним, 27 апреля в 16 из 25 работников станции Закарпатского территориального центра экстренной медицинской помощи, прошедших тестирование методом ПЦР, обнаружено COVID-19, станцию скорой медицинской помощи временно закрыто .

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 апреля, 2020 вторник

больше новостей

28 апреля, 2020 вторник

27 апреля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать