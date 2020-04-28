В Закарпатской ОГА вводят ряд ограничений из-за вспышки коронавируса

28 апреля, 2020, 14:57

С начала пандемии коронавируса в семи работников Закарпатской ОГА подтвердили диагноз коронавирус, в частности, пять работников заболели на прошлой неделе. Из-за этого в здании ОГА устанавливают ряд ограничений

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

"С начала пандемии коронавируса в семи работников Закарпатской ОГА подтвержден диагноз COVID-19 методом ПЦР. Один человек выздоровел. Пятеро работников заболели на прошлой неделе. Председателем Закарпатской ОГА Алексеем Петровым подписано распоряжение об усилении карантинных мероприятий в помещении Закарпатской ОГА", - говорится в сообщении.

В связи со вспышкой коронавируса в здании ОГА устанавливают ряд ограничений:

- ограничить массовые мероприятия в админздания областной администрации и совета;

- Рекомендуется проводить совещания в режиме селекторной связи;

- В случае необходимости проводить совещания, рабочие встречи и заседания в помещениях с соблюдением дистанции между участниками 2 метра и в средствах индивидуальной защиты;

- Приостановить прием граждан по личным вопросам;

- В случае выявления факта температуры 37,2 и выше, а также в случае отсутствия средств индивидуальной защиты, лицо в здание не допускается;

- График пропуска в (из) админздания работников в рабочие дни: с 7:45 до 9:00; с 12:00 до 14:00, с 17:00 до 18:30 ч;

- увеличение кратности уборка всех помещений здания (не менее 2-3 раз в течение рабочего времени учреждения);

- Райгосадминистрациям и рекомендовать горисполкомам, исполнительным органам местных советов (ОТГ) разработать и утвердить соответствующие меры.

Напомним, 27 апреля в 16 из 25 работников станции Закарпатского территориального центра экстренной медицинской помощи, прошедших тестирование методом ПЦР, обнаружено COVID-19, станцию скорой медицинской помощи временно закрыто .

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