На Закарпатье временно закрыли станцию "скорой" из-за заражения коронавирусом медиков

27 апреля, 2020, 15:30

У 16 из 25 работников станции Закарпатского территориального центра экстренной медицинской помощи, прошедших тестирование методом ПЦР, обнаружен COVID-19, станцию скорой медицинской помощи временно закрыли

Об этом сообщает пресс-служба Мукачевского городского совета в Facebook.

"У 16 из 25 работников станции экстренной медицинской помощи Закарпатского территориального центра экстренной медицинской помощи, прошедших тестирование методом ПЦР, обнаружено COVID-19. Также коронавирус обнаружен в трех контактных лиц", - говорится в сообщении.

Комиссией ТЭБ и ЧС было принято решение принять немедленно все необходимые меры для локализации очага заболевания и недопущения распространению коронавирусной инфекции на территории Мукачевского ОТО. Работников "скорой" отправили на самоизоляцию, все они пройдут в ближайшие дни ПЦР-тестирование. Пока не будут известны результаты исследований, станцию скорой медицинской помощи временно закрыли.

Руководству Закарпатского территориального центра экстренной медицинской помощи поручено обеспечить предоставление неотложной медицинской помощи местным жителям.

Также в call-центре медицинского центра "Семья" будут привлечены специалисты, которые круглосуточно будут консультировать людей относительно выездов бригад "скорой".

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