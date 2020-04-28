В Украине обсудили возобновление футбольного сезона

28 апреля, 2020, 22:45

Украинская ассоциация футбола, УПЛ и ПФЛ провели рабочую встречу по возможному возобновлению сезона

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Стороны обсудили возможный выход из карантина, а также вопросы контрактов, у многих игроков заканчиваются раньше, чем может закончиться сезон, если он будет возобновлен.

В Украине карантин продлен и действует, как минимум до 11 мая, и пока клубам запрещены командные тренировки.