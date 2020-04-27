В Почаеве коронавирус обнаружили у трех работников психиатрической клиники, - СМИ
27 апреля, 2020, 22:57
В Почаеве Тернопольской области коронавирус обнаружили у трех работников психиатрической клиники, в том числе у главного врача
Об этом сообщает ТСН.
"Коронавирус обнаружили у главного врача, бухгалтера и работницы кухни, которая раздает пациентам психбольницы пищу", - говорится в сообщении.
За последние дни количество больных CОVID-19 в Почаеве достигло 80 человек.
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