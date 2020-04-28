В оккупированном Луганске вспышка коронавируса на станции "скорой", - СМИ
Об этом Донбас.Реалии подтвердил медик скорой помощи оккупированного города.
Работник "скорой" уточнил, что положительный анализ получен у 12 из 20 тестируемых сотрудников этой подстанции. Их госпитализировали. По данным другого медицинского работника, первым заразился врач, который выезжал на вызов к луганчанину, у которого 4 дня держалась температура.
Подконтрольная России администрация Луганска об этом случае на своих ресурсах не сообщала. По ее данным, в ОРЛО всего зарегистрировано 119 случаев COVID-19.
Подстанция №4 обслуживала Каменнобродский и Ленинский районы города.
Медики города часто сообщают о крайне плохом обеспечении их средствами защиты. Так, некоторым медикам скорой предлагали использовать как защиту дождевики, которые те должны были покупать за свой счет.
Напомним, 22 апреля в ОРЛО заявили о первом летальном случае от COVID-19
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