В оккупированном Луганске вспышка коронавируса на станции "скорой", - СМИ

28 апреля, 2020, 21:05

Медик из Луганска сообщил журналистам, что из-за 12 случаев коронавируса закрыли станцию "скорой помощи" в городе

Об этом Донбас.Реалии подтвердил медик скорой помощи оккупированного города.

Работник "скорой" уточнил, что положительный анализ получен у 12 из 20 тестируемых сотрудников этой подстанции. Их госпитализировали. По данным другого медицинского работника, первым заразился врач, который выезжал на вызов к луганчанину, у которого 4 дня держалась температура.

Подконтрольная России администрация Луганска об этом случае на своих ресурсах не сообщала. По ее данным, в ОРЛО всего зарегистрировано 119 случаев COVID-19.

Подстанция №4 обслуживала Каменнобродский и Ленинский районы города.

Медики города часто сообщают о крайне плохом обеспечении их средствами защиты. Так, некоторым медикам скорой предлагали использовать как защиту дождевики, которые те должны были покупать за свой счет.

Напомним, 22 апреля в ОРЛО заявили о первом летальном случае от COVID-19

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