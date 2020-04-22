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Espreso.tvОбществоВ ОРЛО заявили о первом летальном случае от COVID-19

В ОРЛО заявили о первом летальном случае от COVID-19


фото: reuters
По словам оккупационной администрации террористов из "ЛНР", скончался 74-летний пенсионер

Об этом заявила так называемый министр здравоохранения "ЛНР" Наталья Пащенко, передает РБК-Украина.

По ее словам, умер 74-летний мужчина с коронавирусом. В то же время причиной смерти называют сердечно-сосудистую патологию.

"Пациент возрастной, 74 лет, но он был носителем COVID-инфекции, то есть он, как контактный, был заражен, но причина смерти - в его основной патологии", - отметила Пащенко.

Отметим, что оккупанты, по состоянию на 22 апреля, подтверждают 48 случаев коронавируса в отдельных районах Луганской области и еще 36 - Донецкой области.

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