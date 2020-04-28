В Австрии отменяют режим самоизоляции

28 апреля, 2020, 17:42

Учитывая уменьшение распространения COVID-19 в Австрии с 1 мая будут отменены ограничения выхода из дома, но гражданам нужно будет сохранять дистанцию 1 метр и не собираться в группы более 10 человек

Как заявил министр здравоохранения страны Рудольф Аншобер, будут сняты ограничения по выходу на улицу, сообщает Kurier.

Кроме того, людям будет разрешено собираться в группы до 10 человек. В то же время власти рекомендуют соблюдать правила социальной дистанции в один метр в общественных местах.

В то же время австрийский министр дал понять, что кризис еще не завершен и необходимо сдержать вторую волну заболеваемости.

В свою очередь министр внутренних дел Австрии Йоханна Микли-Ляйтнер отметила, что сохранение социальной дистанции и ношение защитных масок останутся неотъемлемой частью жизни людей.

Министр сельского хозяйства, регионов и туризма Австрии Элизабет Кестингер сообщила, что в течение следующего месяца могут быть постепенно открыты рестораны и гостиницы.

В частности, 15 мая откроются точки общественного питания, а отели могут открыть с 29 мая.

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По ее словам, работать рестораны будут с 06:00 до 23:00. Их посетители должны будут соблюдать дистанцию в один метр, это правило будет действовать также для размещения столов. За одним столом может находиться максимум четыре человека, включая детей.

Перед посещением ресторана будет необходимо зарезервировать столик, чтобы избежать большого скопления людей.

Сотрудникам ресторанов необходимо будет носить защитные маски.