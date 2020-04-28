 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортУЕФА выделил 236,5 млн евро на поддержку национальных ассоциаций во время карантина

УЕФА выделил 236,5 млн евро на поддержку национальных ассоциаций во время карантина


фото: Getty Images
УЕФА выделит 236,5 млн евро на поддержку национальных футбольных ассоциаций во время карантина, объявленного из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

В рамках программы HatTrick выделено 236,5 млн евро на помощь в борьбе с последствиями коронавируса в 55 странах, входящих в состав УЕФА.

УЕФА позволила ассоциациям самостоятельно решать, на какие нужды направить выделенные средства.

Программа HatTrick нацелена на покрытие расходов, которые несут ассоциации из-за пандемии коронавируса, а также на развитие футбола.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 апреля, 2020 вторник

больше новостей

28 апреля, 2020 вторник

27 апреля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать