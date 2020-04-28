УЕФА выделил 236,5 млн евро на поддержку национальных ассоциаций во время карантина
28 апреля, 2020, 09:39
УЕФА выделит 236,5 млн евро на поддержку национальных футбольных ассоциаций во время карантина, объявленного из-за пандемии коронавируса
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
В рамках программы HatTrick выделено 236,5 млн евро на помощь в борьбе с последствиями коронавируса в 55 странах, входящих в состав УЕФА.
УЕФА позволила ассоциациям самостоятельно решать, на какие нужды направить выделенные средства.
Программа HatTrick нацелена на покрытие расходов, которые несут ассоциации из-за пандемии коронавируса, а также на развитие футбола.
- Напомним, 23 апреля стало известно, что УЕФА будет определять участников еврокубков от чемпионатов, не удастся восстановить, по турнирному положению на момент остановки турнира.
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