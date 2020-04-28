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Espreso.tvОбществоТрамп отверг обвинения в намерении перенести выборы президента

Трамп отверг обвинения в намерении перенести выборы президента


фото: reuters
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что даже не думал об отсрочке проведения президентских выборов в стране из-за пандемии коронавируса

Об этом он сказал на брифинге в понедельник в Вашингтоне, сообщает ABCNews .

"Я никогда не думал об изменении даты выборов. Зачем мне это делать?" - заявил Трамп.

Он добавил, что выборы нового президента США состоятся, как и было запланировано, 3 ноября.

Ранее бывший вице-президент США Джо Байден предположил , что действующий глава Белого дома Дональд Трамп попытается отсрочить нынешние президентские выборы.

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