Трамп отверг обвинения в намерении перенести выборы президента

28 апреля, 2020, 13:56

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что даже не думал об отсрочке проведения президентских выборов в стране из-за пандемии коронавируса

Об этом он сказал на брифинге в понедельник в Вашингтоне, сообщает ABCNews .

"Я никогда не думал об изменении даты выборов. Зачем мне это делать?" - заявил Трамп.

Он добавил, что выборы нового президента США состоятся, как и было запланировано, 3 ноября.

Ранее бывший вице-президент США Джо Байден предположил , что действующий глава Белого дома Дональд Трамп попытается отсрочить нынешние президентские выборы.