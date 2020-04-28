Свитолина анонсировала новые правила в теннисе после окончания карантина
28 апреля, 2020, 17:44
Первая ракетка Украины Элина Свитолина считает, что в теннисе могут появиться новые правила, когда завершится карантин
Об этом сообщает fakty.ua.
Украинка думает, что болбои больше не будут приносить мячи.
"Возможно, добавятся какие-то новые правила. Возможно, болбои больше не будут приносить мячи. Не думаю, что после пандемии будет приветствоваться такой прямой контакт с атлетом. Возможно, появятся какие-то ограничения и в общении спортсменов со зрителями - например, необходимость строго соблюдать определенную дистанцию. Ходят и такие слухи, что, возможно, какое-то время мы будем играть без зрителей", - рассказала Элина Свитолина.
- 17 апреля Элина Свитолина попала в список теннисистов, которые примут участие в виртуальном турнире под эгидой организаторов Mutua Madrid Open.
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