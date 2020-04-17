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Espreso.tvСпортСвитолина примет участие в теннисном онлайн-турнире

Свитолина примет участие в теннисном онлайн-турнире


фото: Getty Images
Первая ракетка Украины Элина Свитолина попала в список теннисистов, которые примут участие в виртуальном турнире под эгидой организаторов Mutua Madrid Open

Об этом сообщает Mutua Madrid Open y instagram.

За победу в Открытом чемпионате Испании будут бороться такие известные теннисисты, как Энди Маррей, Люка Пуй, Анжелик Кербер, Карла Суарес Наварро, Рафаэль Надаль, Изнер, Бертенс, Фиона Ферро, Гоффен, Карен Хачанов, Кристина Младенович, Бушар, Гаэль Монфис, Фоньини, Виктория Азаренко, Мэдисон Киз, Александр Зверев, Диего Шварцман и Йоханна Конта.

Благотворительный турнир пройдет в конце апреля. Болельщики смогут наблюдать за ходом игры онлайн, на страницах турнира в соцсетях и по телевидению.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Here we go @ alexzverev123, @elisvitolina, @dieschwartzman and @johannakonta sign up for the #MMOPEN Virtual Pro !

Сообщение, распространенный #MMOPEN (@mutuamadridopen)

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