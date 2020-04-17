Свитолина примет участие в теннисном онлайн-турнире

17 апреля, 2020, 15:24

Первая ракетка Украины Элина Свитолина попала в список теннисистов, которые примут участие в виртуальном турнире под эгидой организаторов Mutua Madrid Open

Об этом сообщает Mutua Madrid Open y instagram.

За победу в Открытом чемпионате Испании будут бороться такие известные теннисисты, как Энди Маррей, Люка Пуй, Анжелик Кербер, Карла Суарес Наварро, Рафаэль Надаль, Изнер, Бертенс, Фиона Ферро, Гоффен, Карен Хачанов, Кристина Младенович, Бушар, Гаэль Монфис, Фоньини, Виктория Азаренко, Мэдисон Киз, Александр Зверев, Диего Шварцман и Йоханна Конта.

Благотворительный турнир пройдет в конце апреля. Болельщики смогут наблюдать за ходом игры онлайн, на страницах турнира в соцсетях и по телевидению.