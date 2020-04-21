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Espreso.tvСпортМарадону признали самым техничным футболистом в истории, Роналду не попал в топ-10

Марадону признали самым техничным футболистом в истории, Роналду не попал в топ-10


фото: Getty Images
Аргентинского форварда Диего Марадону признали самым техничным футболистом в истории, португалец Криштиану Роналду не попал даже в топ-10

Об этом сообщает givemesport.

"Марадона, возможно, величайший игрок в истории, не в последнюю очередь из-за его способности вальсировать мимо нескольких соперников одновременно. Просто посмотрите на некоторые кадры его выступлений за "Наполи" или на триумфальном чемпионате мира в составе сборной Аргентины. Даже через все эти годы действия аргентинца захватывают дух ", - написали авторы рейтинга.

Марадона опередил бразильца Роналдиньо и нидерландца Йохана Кройфа. Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси занял пятое место, а португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду - 13-е, на одну ступеньку опередив легендарного Пеле.

Топ-10 рейтинга 1. Диего Марадона (Аргентина) 2. Роналдинью (Бразилия) 3. Йохан Кройфф (Нидерланды) 4. Зинедин Зидан (Франция) 5. Лионель Месси (Аргентина) 6 Джордж Бест (Англия) 7. Тьерри Анри ( Франция) 8. Андрес Иньеста (Испания) 9. Андреа Пирло (Италия) 10. Хави (Испания).

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