Сборная Украины уверенно победила Румынию в шоуматче FIFA 20
28 апреля, 2020, 21:16
Сборная Украины уверенно победила Румынию в шоуматче FIFA 20 со счетом 2:1
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на youtube УАФ.
За сборную Румынии играл полузащитник амстердамского "Аякса" Рэзван Марин, а Украину представлял вингер "Шахтера" Евгений Коноплянка.
Шоуматч состоялся по системе трех матчей. В первом Коноплянка разгромил соперника со счетом 3:0, во втором уступил 3:6 и в решающей дуэли победил 4:2. Так по сумме трех матчей результат - 2:1 в пользу Украины.
- 14 апреля в шоуматчи FIFA 20 сборная Украины победила сборную Польши со счетом 8:6.
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