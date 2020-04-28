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Espreso.tvСпортСборная Украины уверенно победила Румынию в шоуматче FIFA 20

Сборная Украины уверенно победила Румынию в шоуматче FIFA 20


фото: Getty Images
Сборная Украины уверенно победила Румынию в шоуматче FIFA 20 со счетом 2:1

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на youtube УАФ.

За сборную Румынии играл полузащитник амстердамского "Аякса" Рэзван Марин, а Украину представлял вингер "Шахтера" Евгений Коноплянка.

Шоуматч состоялся по системе трех матчей. В первом Коноплянка разгромил соперника со счетом 3:0, во втором уступил 3:6 и в решающей дуэли победил 4:2. Так по сумме трех матчей результат - 2:1 в пользу Украины.

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