Садовый проверился на COVID-19 и остался дома на самоизоляцию
28 апреля, 2020, 14:20
По рекомендации врачей городской глава Львова Андрей Садовый несколько дней будет работать из дома. Экспресс-тест и ПЦР-анализ на COVID-19 показали отрицательные результаты
Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
"Сегодня и вчера чувствую себя очень хорошо, температура 36,6 °. А в субботу и воскресенье было немного повышенную температуру. Поэтому я сделал и экспресс-тест, и ПЦР-тест. Слава Богу, результаты отрицательные. Но врачи посоветовали хотя бы несколько дней поработать из дома. В общем все хорошо. Я лично прошел всю процедуру, увидел, как это работает. Если есть какие-то подозрения, всем советую - лучше обратиться к семейному врачу, а не ждать, что однажды пройдет ", - сообщил Садовый.
- Напомним, по состоянию на 08:00 ч 28 апреля во Львове и Львовской области подтверждено 371 случай инфицирования коронавируса, из них 13 - летальные. 58 пациентов выздоровели.
- 27 апреля мэр Львова Андрей Садовый призвал правительство снять ограничения на работу продуктовых рынков или делегировать это решение местной власти.
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