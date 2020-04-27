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Espreso.tvОбществоСадовый просит Кабмин открыть рынки

Садовый просит Кабмин открыть рынки


фото: ot.kr.ua
Мэр Львова Андрей Садовый призвал правительство снять ограничения на работу продуктовых рынков или делегировать это решение местной власти

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Обращаюсь к премьер-министру и главному санитарному врачу с просьбой разрешить продуктовым рынкам работать или утверждать решение об их открытии на местном уровне. Каждый мэр очень хорошо знает рынки своего города и чего от них ждать. Во Львове с начала карантина были жесткие правила: нарушаешь - закрываем. Но я бы очень не хотел, чтобы из-за одного-двух нарушителей страдали миллионы людей", - заявил мэр.

По его словам, введенный из-за коронавируса карантин наложил на всех определенные ограничения, в результате чего люди стали "заложниками ситуации".

"Но также мы должны иметь возможность влиять на эти условия, если это не противоречит здравому смыслу. Я понимаю ситуацию, в которой сегодня оказались владельцы продуктовых рынков, продавцы и фермеры. Товары быстро портятся, и времени мало", - отметил Садовый.

 
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