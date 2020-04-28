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Espreso.tvСпортС жесткими ограничениями: Команде Ярмоленко позволили возобновить тренировки

С жесткими ограничениями: Команде Ярмоленко позволили возобновить тренировки


фото: Getty Images
Английский футбольный клуб "Вест Хэм", за который играет украинец Андрей Ярмоленко, возобновит тренировки, но будет придерживаться жестких ограничений

Об этом сообщает Football London .

Футболистам "Вест Хэма" разрешили вернуться на тренировочную базу "Раш Грин", но при этом ввели множество ограничений.

Игрокам можно тренироваться только самостоятельно, исключительно в собственной амуниции, которую им предоставил клуб. Футболистам, которые живут в квартирах и не имеют доступа к зеленым зонам, позволят совершать пробежки вокруг тренировочных полей. Между занятиями будет определенный временной интервал, а социальное дистанцирование с персоналом должно составлять не менее двух метров.

Источник утверждает, что Андрей Ярмоленко также снимает квартиру, поэтому он получит возможность совершать пробежки на клубной базе.

Сейчас все игроки лондонского клуба получили индивидуальные планы занятий дома. Футболисты поддерживают связь с клубом с помощью Whatsapp и Zoom, а также вводят данные с помощью определенных приложений, которые затем анализируются.

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