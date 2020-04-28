Роналду вынужден вернуться из Португалии в Италию

28 апреля, 2020, 08:42

Португальский футболист итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду в ближайшие дни вернется с Мадейры в Турин

Об этом сообщает record.tv.

Роналду должен прибыть в Турин в конце апреля, чтобы в мае начать тренировки с "Ювентусом".

Однако перед тем, как присоединиться к команде, Роналду будет вынужден две недели провести в изоляции. Тренировки команды возобновятся 18 мая, чемпионат Италии планируют перезапустить после карантина в начале июня.

Роналду улетел в Португалию 3 марта, после того, как стало известно, что его мать перенесла инсульт. После этого в Италии произошла вспышка заболеваемости коронавирус и футболист все это время находился на Мадейре.

Напомним, 26 марта бывший президент итальянского "Ювентуса" Джованни Коболли Джильи раскритиковал португальского футболиста Криштиану Роналду, который остался в Португалии во время пандемии коронавируса .

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