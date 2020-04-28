 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортРоналду вынужден вернуться из Португалии в Италию

Роналду вынужден вернуться из Португалии в Италию


фото: Getty Images
Португальский футболист итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду в ближайшие дни вернется с Мадейры в Турин

Об этом сообщает record.tv.

Роналду должен прибыть в Турин в конце апреля, чтобы в мае начать тренировки с "Ювентусом".

Однако перед тем, как присоединиться к команде, Роналду будет вынужден две недели провести в изоляции. Тренировки команды возобновятся 18 мая, чемпионат Италии планируют перезапустить после карантина в начале июня.

Роналду улетел в Португалию 3 марта, после того, как стало известно, что его мать перенесла инсульт. После этого в Италии произошла вспышка заболеваемости коронавирус и футболист все это время находился на Мадейре.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 апреля, 2020 вторник

27 апреля, 2020 понедельник

больше новостей

28 апреля, 2020 вторник

27 апреля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать