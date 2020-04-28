Рада соберется на внеочередное заседание 30 апреля, - нардеп Качура

28 апреля, 2020, 10:35

Внеочередное заседание Верховной Рады состоится в четверг, 30 апреля

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в Telegram.

"В связи с тем, что многим мажоритарщикам нужно успеть вернуться в Киев, заседание назначено на четверг (30/04). Начало заседания в 13:00.", - написал он.