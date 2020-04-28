Рада соберется на внеочередное заседание 30 апреля, - нардеп Качура
28 апреля, 2020, 10:35
Внеочередное заседание Верховной Рады состоится в четверг, 30 апреля
Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в Telegram.
"В связи с тем, что многим мажоритарщикам нужно успеть вернуться в Киев, заседание назначено на четверг (30/04). Начало заседания в 13:00.", - написал он.
- Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не уверен, что поддержит назначение Михеила Саакашвили вице-премьером по вопросам реформ.
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