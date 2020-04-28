"Не уверен, что буду поддерживать": Разумков о возможном назначении Саакашвили вице-премьером

28 апреля, 2020, 09:42

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков не уверен, что поддержит назначение Михеила Саакашвили вице-премьером по вопросам реформ

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

Глава ВР отметил, что в "Слуге народа" достаточно людей, которые могут быть полезны правительству.

"Я всегда говорил, что перенимать опыт других государств и привлекать экспертов в тех или иных сферах - это очень важно. Но, все-таки, я думаю, что и в нашей команде достаточное количество коллег, которые могли бы проводить реформы и быть полезными Кабинету министров. На сегодняшний день я не уверен, что я буду полностью разделять и поддерживать обсуждаемые кадровые назначения в правительство", - заявил Разумков.

Он также подчеркнул, что расстановка сил будет известна уже ближе к внеочередному заседанию Рады.

"Во фракции большинства мнения разделились. Уже ближе к заседанию, если этот вопрос будет вынесен, мы увидим расстановку сил. Кто-то горячо поддерживает такую инициативу, кто-то выступает против, кто-то более эмоционально и политически, кто-то подходит прагматично к этому вопросу, основываясь на базовых ценностях . В том числе, с которыми мы шли на выборы. Например, таких, как больше новых лиц и ответственность за принятие решений ", - рассказал Разумков.