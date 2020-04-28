"Не уверен, что буду поддерживать": Разумков о возможном назначении Саакашвили вице-премьером
Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.
Глава ВР отметил, что в "Слуге народа" достаточно людей, которые могут быть полезны правительству.
"Я всегда говорил, что перенимать опыт других государств и привлекать экспертов в тех или иных сферах - это очень важно. Но, все-таки, я думаю, что и в нашей команде достаточное количество коллег, которые могли бы проводить реформы и быть полезными Кабинету министров. На сегодняшний день я не уверен, что я буду полностью разделять и поддерживать обсуждаемые кадровые назначения в правительство", - заявил Разумков.
Он также подчеркнул, что расстановка сил будет известна уже ближе к внеочередному заседанию Рады.
"Во фракции большинства мнения разделились. Уже ближе к заседанию, если этот вопрос будет вынесен, мы увидим расстановку сил. Кто-то горячо поддерживает такую инициативу, кто-то выступает против, кто-то более эмоционально и политически, кто-то подходит прагматично к этому вопросу, основываясь на базовых ценностях . В том числе, с которыми мы шли на выборы. Например, таких, как больше новых лиц и ответственность за принятие решений ", - рассказал Разумков.
- Напомним, 22 апреля в СМИ появилась информация, что Верховная Рада может назначить экс-руководителя Одесской ОГА Михеила Саакашвили на должность вице-премьер-министра по реформам .
- Впоследствии экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Саакашвили заявил, что уверен в поддержке президента Украины Владимира Зеленского и будет готовиться к голосованию в ВР.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что если судимости Михаила Саакашвили в Грузии будут противоречить закону о Кабинете министров, то его не смогут назначить вице-премьером по реформам и отметил, что будет проведена юридическая экспертиза
- Все больше представителей фракции "Слуга народа" склоняются к тому, чтобы поддержать кандидатуру экс-президента Грузии Михеила Саакашвили на пост вице-премьера.
Читайте также
-
27 апреля, 2020 Виталий Портников: Для Лаврова мир – это капитуляция
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-
-
25 апреля, 2020 Играй, как доктор Хаус
Читайте также
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-