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Espreso.tvОбщество"Не уверен, что буду поддерживать": Разумков о возможном назначении Саакашвили вице-премьером

"Не уверен, что буду поддерживать": Разумков о возможном назначении Саакашвили вице-премьером


фото: focus.ua
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков не уверен, что поддержит назначение Михеила Саакашвили вице-премьером по вопросам реформ

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

Глава ВР отметил, что в "Слуге народа" достаточно людей, которые могут быть полезны правительству.

"Я всегда говорил, что перенимать опыт других государств и привлекать экспертов в тех или иных сферах - это очень важно. Но, все-таки, я думаю, что и в нашей команде достаточное количество коллег, которые могли бы проводить реформы и быть полезными Кабинету министров. На сегодняшний день я не уверен, что я буду полностью разделять и поддерживать обсуждаемые кадровые назначения в правительство", - заявил Разумков.

Он также подчеркнул, что расстановка сил будет известна уже ближе к внеочередному заседанию Рады.

"Во фракции большинства мнения разделились. Уже ближе к заседанию, если этот вопрос будет вынесен, мы увидим расстановку сил. Кто-то горячо поддерживает такую инициативу, кто-то выступает против, кто-то более эмоционально и политически, кто-то подходит прагматично к этому вопросу, основываясь на базовых ценностях . В том числе, с которыми мы шли на выборы. Например, таких, как больше новых лиц и ответственность за принятие решений ", - рассказал Разумков.

  • Напомним, 22 апреля в СМИ появилась информация, что Верховная Рада может назначить экс-руководителя Одесской ОГА Михеила Саакашвили на должность вице-премьер-министра по реформам .
  • Впоследствии экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Саакашвили заявил, что уверен в поддержке президента Украины Владимира Зеленского и будет готовиться к голосованию в ВР.
  • Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что если судимости Михаила Саакашвили в Грузии будут противоречить закону о Кабинете министров, то его не смогут назначить вице-премьером по реформам и отметил, что будет проведена юридическая экспертиза
  • Все больше представителей фракции "Слуга народа" склоняются к тому, чтобы поддержать кандидатуру экс-президента Грузии Михеила Саакашвили на пост вице-премьера.
 
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