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Espreso.tvСпортСамый дорогой футболист мира может бесплатно перейти в "Реал"

Самый дорогой футболист мира может бесплатно перейти в "Реал"


фото: Getty Images
Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе может перейти в "Реал" в 2022 году на правах свободного агента

Об этом сообщает AS .

ПСЖ уже предлагал 21-летнему Мбаппе новый контракт, однако игрок взял паузу на размышление. В клубе решили, что в таком случае француз может отработать свой контракт, рассчитанный до лета 2022 года, а затем покинуть команду бесплатно

В текущем сезоне Килиан Мбаппе провел за ПСЖ 33 матча, забил 30 мячей и отдал 17 результативных передач. Француз является самым дорогим футболистом мира по версии transfermarkt. Его стоимость оценивается в 180 млн евро.

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