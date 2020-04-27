Самый дорогой футболист мира может бесплатно перейти в "Реал"
27 апреля, 2020, 16:10
Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе может перейти в "Реал" в 2022 году на правах свободного агента
Об этом сообщает AS .
ПСЖ уже предлагал 21-летнему Мбаппе новый контракт, однако игрок взял паузу на размышление. В клубе решили, что в таком случае француз может отработать свой контракт, рассчитанный до лета 2022 года, а затем покинуть команду бесплатно
В текущем сезоне Килиан Мбаппе провел за ПСЖ 33 матча, забил 30 мячей и отдал 17 результативных передач. Француз является самым дорогим футболистом мира по версии transfermarkt. Его стоимость оценивается в 180 млн евро.
- Напомним, 8 апреля главный тренер "Реала" Зинедин Зидан назвал главной трансферной целью мадридского клуба Килиана Мбаппе.
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