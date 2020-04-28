Лига чемпионов: определились все участники сезона 2020/21

28 апреля, 2020, 18:43

В новом сезоне Лиги чемпионов примут участие 32 хоккейных клуба

Об этом сообщает официальный сайт Украинской хоккейной лиги.

Участников сначала поделят на 16 пар, а розыгрыш будет проходить по олимпийской системе до финала. Каждая серия будет состоять из двух матчей, дома и на выезде, победитель определится по общему счету двух матчей.

Турнир начнется 6 октября. Однако, если ситуация не улучшится, первый игровой день турнира могут отсрочить еще на месяц.

Финал ЛЧ запланирован на 9 февраля.

Пользователи хоккейной Лиги чемпионов сезона 2020/21:

Беларусь: "Юность" (обладатель Кубка Президента), "Неман".

Великобритания: "Кардифф Девилс".

Германия: "Ред Булл Мюнхен", "Адлер Мангейм", "Штраубинг Тайгерс", "Айсбэрен".

Дания: "Ольборг", "Сендерюске" (победитель Континентального кубка).

Австрия: "Ред Булл Зальцбург", "Больцано", "Вена Кэпиталз".

Норвегия: "Ставангер".

Польша: "Тихи".

Финляндия: "Кярпят", "Лукко", "Таппара", "Ильвес".

Франция: "Гренобль".

Чехия: "Либерец", "Тршинец", "Спарта".

Швейцария: "Цюрих", "Цуг", "Давос", "Серветт, боль".

Швеция: "Фрёлунда" (действующий победитель ЛЧ), "Лулео", "Ферьестад", "реглам", "Шеллефтео".