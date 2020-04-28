Лига чемпионов: определились все участники сезона 2020/21
Об этом сообщает официальный сайт Украинской хоккейной лиги.
Участников сначала поделят на 16 пар, а розыгрыш будет проходить по олимпийской системе до финала. Каждая серия будет состоять из двух матчей, дома и на выезде, победитель определится по общему счету двух матчей.
Турнир начнется 6 октября. Однако, если ситуация не улучшится, первый игровой день турнира могут отсрочить еще на месяц.
Финал ЛЧ запланирован на 9 февраля.
Пользователи хоккейной Лиги чемпионов сезона 2020/21:
Беларусь: "Юность" (обладатель Кубка Президента), "Неман".
Великобритания: "Кардифф Девилс".
Германия: "Ред Булл Мюнхен", "Адлер Мангейм", "Штраубинг Тайгерс", "Айсбэрен".
Дания: "Ольборг", "Сендерюске" (победитель Континентального кубка).
Австрия: "Ред Булл Зальцбург", "Больцано", "Вена Кэпиталз".
Норвегия: "Ставангер".
Польша: "Тихи".
Финляндия: "Кярпят", "Лукко", "Таппара", "Ильвес".
Франция: "Гренобль".
Чехия: "Либерец", "Тршинец", "Спарта".
Швейцария: "Цюрих", "Цуг", "Давос", "Серветт, боль".
Швеция: "Фрёлунда" (действующий победитель ЛЧ), "Лулео", "Ферьестад", "реглам", "Шеллефтео".
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