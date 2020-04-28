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Espreso.tvСпортКоноплянка сыграет за сборную Украины в шоуматче против Румынии

Коноплянка сыграет за сборную Украины в шоуматче против Румынии


фото: Getty Images
Полузащитник Евгений Коноплянка сыграет за сборную Украины в шоуматчи FIFA 20 против Румынии

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Виртуальная встреча состоится 28 апреля, по Румынию сыграет полузащитник амстердамского "Аякса" Рэзван Марин.

Комментировать шоуматч пресаташе главной команды страны Александр Гливинский. Трансляция состоится на официальном youtube-канале УАФ. Начало в 20:00.

 

 
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