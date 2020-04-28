Коноплянка сыграет за сборную Украины в шоуматче против Румынии
28 апреля, 2020, 16:04
Полузащитник Евгений Коноплянка сыграет за сборную Украины в шоуматчи FIFA 20 против Румынии
Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
Виртуальная встреча состоится 28 апреля, по Румынию сыграет полузащитник амстердамского "Аякса" Рэзван Марин.
Комментировать шоуматч пресаташе главной команды страны Александр Гливинский. Трансляция состоится на официальном youtube-канале УАФ. Начало в 20:00.
- 14 апреля в шоуматчи FIFA 20 сборная Украины победила сборную Польши со счетом 8:6.
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