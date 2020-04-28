Греция с 4 мая начнет выходить из карантина
Об этом заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис, передает Еkathimerini .
Мицотакис отметил, что с 4 мая снимается основная часть ограничений на передвижение граждан. Вместе с тем организованные пляжи остаются закрытыми. Также откроются некоторые магазины и предприятия услуг.
"Это книжные магазины, электронные товары, службы техосмотра автомобилей и магазины спортивных товаров. Откроются парикмахерские, но по предварительной записи. Другая часть розничной торговли возобновится в понедельник, 11 мая, за исключением торговых центров. Они откроются 1 июня. Во всех магазинах, конечно будет ограничена плотность посетителей. Будут приняты строгие меры по защите работников ", - заявил премьер Греции.
С этого дня церкви будут открыты для индивидуальных молитв, а с 17 мая верующие смогут принять участие в Божественной литургии и других службах.
Маловероятно, что в течение лета будут разрешены большие собрания, фестивали, концерты или спортивные мероприятия со зрителями.
Мицотакис отметил, что занятия в старших классах лицея начнутся 11 мая. Через неделю пойдут другие классы лицея и гимназии. Школы, однако, будут действовать по другим правилам, и в дальнейшем будет применяться дистанционное обучение детей, которым по особым причинам не нужно приходить на занятия.
"Начальные и детские сады остаются закрытыми. Они могут быть открыты 1 июня, и только если мы будем абсолютно уверены, что развитие эпидемии идет вниз", - заявил премьер Греции.
- Напомним, 23 марта правительство Греции ввел комендантский час после резкого роста заболеваемости коронавируса.
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