ГБР хочет продолжать шоу? - Вятрович о заявлении чиновника бюро после допроса
Об этом Вятрович написал в Facebook.
"ГБР хочет продолжать шоу? Во время допроса сегодня следователь Амелин получил всю запрашиваемую им информацию и завершил допрос даже быстрее, чем за два предусмотренных часа", - пишет Вятрович.
По его словам, через несколько часов после этого и.о. руководителя управления организации досудебных расследований Главного следственного управления ГБР Николай Арманов, который не присутствовал на допросе, сделал заявление. Он сказал, что Вятрович не ответил на вопросы финансового характера.
"Пользуясь случаем повторю здесь для придирчивого следствия: электронные архивы хранят все - финансовые вопросы по организации международного форума памяти Голодомора были и являются публичными, в частности торги проходили через prozorro", - напоминает экс-руководитель Украинского института национальной памяти.
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- 28 апреля Вятрович дал показания в Государственном бюро расследований в качестве свидетеля по делу относительно средств, потраченных на проведение в 2018 году Международного форума памяти жертв Голодомора.
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