Вятрович в ГБР дал показания по делу о форуме памяти жертв Голодомора

Об этом сообщил Вятрович после допроса, передает Укринформ.

"Я надеюсь, что мои достаточно выразительные свидетельства дали понять, что дела как такового не существует. Оснований для того, чтобы проводить это дело вообще нет. Эти несколько десятков страниц, которые были у следователя, проводившего допрос, собранные по состоянию на сейчас, - это, к сожалению, напрасно потраченное его время, потому что он, оказывается, занимается этим несколько месяцев. И сейчас этот допрос - чуть больше часа - это так же, к сожалению, потраченное мое время. я надеюсь, что и я, и господин следователь получит возможность использовать свое время более эффективно и рационально на благо Украины", - сказал Вятрович.

Он отметил то, что форум проходил во исполнение указа президента от 2016 года, во исполнение соответствующего распоряжения Кабинета министров 2017 года, приказов Украинского института национальной памяти. Это было юбилейное мероприятие к восемьдесят пятой годовщине Голодомора, в котором приняло участие около 700 человек, из них десятки людей - известные исследователи из-за рубежа.

Вятрович не видит оснований для повторного допроса.

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